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Изменения коснутся всех. Сбербанк объявил о нововведении с 7 мая

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Изменения коснутся всех. Сбербанк объявил о нововведении с 7 мая
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Сбербанк Сообщил о том, что внедряет новое изменение для владельцев банковских карт.

Теперь каждый владелец карты этого финансового учреждения может активировать специальную подписку, которая приведет к обнулению определенных платных услуг, связанных с обслуживанием карты, пишет «Наша Газета».

Клиенту банка предоставят возможность бесплатно получать SMS-уведомления от банка

Активировав данную услугу, клиенту банка предоставят возможность бесплатно получать SMS-уведомления от банка. То есть теперь владельцам карт Сбербанка приходится платить за обслуживание карты ежемесячно.

Эта подписка даст возможность получать бонусы при определенном количестве покупок за месяц. Владельцы карты могут получать дополнительные преимущества и экономить на комиссиях.

Данное нововведение начнет действовать с 7 мая, и все россияне смогут подключить эту подписку, став клиентом Сбербанка.

Информационное агентство «Informing»

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