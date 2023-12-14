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Беременная екатеринбурженка раскритиковала родильный дом ГКБ № 14 на Уралмаше

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Беременная екатеринбурженка раскритиковала родильный дом ГКБ № 14 на Уралмаше
В России
Фото: @prostooleh / freepik.com

Как сообщает e1.ru, Ани Нагапетян, известная как основатель группы компаний «На сцене», преподаватель вокала и учредитель академии «Pro Голос», выразила свое недовольство условиями в уралмашевской больнице № 14, куда ее доставили на скорой помощи на 28-й неделе беременности.

Беременная отметила холод, грязь, низкое качество обслуживания

Беременная екатеринбурженка высказала критику в адрес акушерского отделения, где ей пришлось некоторое время находиться. Она отметила холод, грязь, низкое качество обслуживания, затруднения с выпиской из-за занятости врачей. Пациентка также выразила недовольство отсутствием лечения и обозначила, что ее соседка по палате также находится в тяжелом состоянии.

Информационное агентство «Informing»

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