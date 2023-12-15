Информинг » В России » Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

Image 16+
Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области
В России
Фото: freepik.com

Жители Свердловской области, после вчерашнего обращения президенту Путину, высказались в Сети о проблемах в других медицинских учреждениях в регионе. Жалобы касаются в основном нехватки медиков во многих государственных больницах. Хотя сообщается о чудовищных условиях практически во всех больницах. 

Отсутствует собственная больница

Уральцы отмечают холод, отсутствие ремонта, тараканы. В частности, в Екатеринбурге отмечают отсутствие узких специалистов, долгие очереди в поликлиниках. В небольших поселках, таких как Староуткинск, вовсе отсутствует собственная больница. Скорая проезжает огромные расстояния, что, по мнению местных жителей, может привести к трагическим последствиям. 

Проблемы также имеются в поселках Шале, Ревда, Качканар, Верхняя Салда.

Информационное агентство «Informing»

Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

Сегодня, 17:58

Врач из Екатеринбурга Соловьев рассказал, будут ли ковидные ограничения перед праздниками

Сегодня, 17:43

Московская компания ищет слушателя музыки на зарплату от 300 тысяч рублей

Вчера, 23:43

Беременная екатеринбурженка раскритиковала родильный дом ГКБ № 14 на Уралмаше

Вчера, 22:23

Новосибирец тепловизором измерил стены в своей промерзающей квартире

Вчера, 17:48

Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

Вчера, 14:28

Две сразу: стало известно, как и когда выплатят предновогодние выплаты 2023 года

Вчера, 13:38

Это новое правило вводится для всех, у кого в квартире есть счетчики

13-12-2023, 22:33

Главный свердловский синоптик рассказала, что будет в регионе после аномального мороза

13-12-2023, 20:23

Мэр Екатеринбурга выступает против запрета сериала «Слово пацана»

13-12-2023, 19:28

В Екатеринбурге стали продавать черешню по цене красной икры — всю раскупили

13-12-2023, 11:03

В Воронеже десятки детей не могут уехать в школу № 107 на забитой автобусной остановке

13-12-2023, 10:53

Журналист принял участие в контрольной закупке в интим-салоне Екатеринбурга

13-12-2023, 10:48

Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду

12-12-2023, 21:43

Главврач сломал челюсть пациенту тюменской больницы в ходе конфликта

12-12-2023, 20:53

Найден ТОП-5 полезных и вкусных блюд новогоднего застолья

12-12-2023, 18:38

По цене «Гранты»: В Волгограде за бесценок нашли два лимузина к Новому году

12-12-2023, 16:43

Новосибирцы бурно отреагировали на возможную отмену 57 маршрутов до 2028 года

12-12-2023, 12:48

Учителя из Екатеринбурга поделились своим мнением о запрете смартфонов в школах

12-12-2023, 12:33

В Хабаровске детей наградили грамотами, на которых нашли герб Украины

12-12-2023, 11:28

Новости партнеров
2023
ru-RU