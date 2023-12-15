Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

Жители Свердловской области, после вчерашнего обращения президенту Путину, высказались в Сети о проблемах в других медицинских учреждениях в регионе. Жалобы касаются в основном нехватки медиков во многих государственных больницах. Хотя сообщается о чудовищных условиях практически во всех больницах.

Отсутствует собственная больница

Уральцы отмечают холод, отсутствие ремонта, тараканы. В частности, в Екатеринбурге отмечают отсутствие узких специалистов, долгие очереди в поликлиниках. В небольших поселках, таких как Староуткинск, вовсе отсутствует собственная больница. Скорая проезжает огромные расстояния, что, по мнению местных жителей, может привести к трагическим последствиям.

Проблемы также имеются в поселках Шале, Ревда, Качканар, Верхняя Салда.