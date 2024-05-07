В мае 2024 пенсии не будет: ситуация в стране готовит неприятный сюрприз для пожилых граждан

Размер и сроки выплаты пенсии волнуют многих россиян и в мае, к сожалению, будут для некоторых неприятные сюрпризы.

Например, пенсию могут пересчитать и уменьшить, если будет основание для этого.

Но также пенсионер может получить вторую пенсию, пишет «Наша Газета».

Могут получать дополнительную пенсию

Пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, часто не знают, что могут получать дополнительную пенсию. Эта вторая пенсия, хоть и меньше основной, может стать хорошим дополнением к доходу.

Ее выплачивают лицам, которые имеют право на пенсию за выслугу лет. Это бывшие военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие, кто вышел на досрочную пенсию. Также ее могут получить лица с пенсией по инвалидности из вышеуказанных категорий.

Получать такую пенсию могут мужчины до 65 лет и женщины до 60 лет. При этом у них должно быть 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла.

Вторая пенсия рассчитывается без фиксированной выплаты, поэтому обычно она меньше основной. В среднем, размер второй пенсии составляет около 14 тысяч рублей.