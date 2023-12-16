Екатеринбуржцы рассказали, как нашли в сугробе замерзшего младенца

В ночь на 15 декабря в сугробе под окнами дома на ул. Краснофлотцев в Екатеринбурге был обнаружен новорожденный мальчик, которого выкинула мать вскоре после родов. Младенца нашел житель соседнего дома по имени Олег, который сперва подумал, что это котенок. Он вызвал полицию и скорую.

Не знала, что ей делать

Подруга мужчины Виктория рассказала EU1.RU о происшествии. По данным Виктории, Олег видел свет в квартире на первом этаже, откуда выкинули ребенка. Полицейские проникли в квартиру, откуда до этого доносились звуки. Вскоре они нашли 20-летнюю девушку, весьма кровоточащей. Молодая горе-мать утверждала, что родила и не знала, что ей делать.

Соседи говорят, что девушка говорила об изнасиловании в другом городе, откуда она переехала. Медики быстро приехали на место вызова и ребенка госпитализировали. По словам очевидцев, младенец, вероятно, не провел в сугробе много времени.