В Челябинске не нашли бензина на заправках «Лукойла»: что случилось

В Челябинске водители сообщают о существенных проблемах с поставками бензина на заправки «Лукойла«. Также поступают жалобы от клиентов «Татнефти», »Регион UNO». На некоторых АЗС автолюбители отмечают перебои с наличием бензина. Водители сталкиваются с ситуацией, когда предлагается только дизельное топливо или вовсе отсутствует необходимый вид бензина. Некоторые из-за отсутствия марки АИ-95 вынуждены переплачивать за дорогой АИ-100.

Причины перебоев с поставками топлива на данный момент не прокомментированы

Причины перебоев с поставками топлива на данный момент не прокомментированы представителями сети заправок. Отмечается, что фундаментальных факторов для дефицита не существует, а возможные проблемы могут быть связаны с сильными морозами, бушующими на Южном Урале, а также с некоторыми сложностями в доставке грузов по станциям железной дороги.