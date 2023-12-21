Информинг » В России » Зэки из Свердловской области массово попросились на спецоперацию — Мерзлякова

Зэки из Свердловской области массово попросились на спецоперацию — Мерзлякова

Image 16+
Зэки из Свердловской области массово попросились на спецоперацию — Мерзлякова
В России
Фото: freepik.com

Татьяна Мерзлякова, полномоченная по правам человека в Свердловской области, посетила колонию ИК-13 в Тагиле, где в настоящее время отбывают наказание бывшие служащие. Она сообщила, что заключенных волнует вопрос о том, как можно подать заявление, чтобы попасть на службу в зону СВО. 

«На контракт набирают по заявлениям. Однако существует несколько важных факторов. Не берут служить с «корявыми статьями», то есть не берут из колоний тех, кто осужден за сексуальное насилие. Также есть те, кто не подходит по возрасту и состоянию здоровья», — отмечает госпожа Мерзлякова. 

Омбудсмен отметила, что подготовит памятку, как можно записаться добровольцами, так как вопросов по этой теме поступает очень много.

Информационное агентство «Informing»

В челябинском гипермаркете «Лента» ограничили продажу яиц в одни руки

В челябинском гипермаркете «Лента» ограничили продажу яиц в одни руки

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Екатеринбурженка рассказала, как ее довели до слез в новом баре «Руки вверх!»

Вчера, 23:03

Эксперт Тарасов рассказал, сколько платят курьерам в Москве

Вчера, 19:23

Жители недовольны: В Екатеринбурге выросли цены на топливо

Вчера, 11:43

В челябинском гипермаркете «Лента» ограничили продажу яиц в одни руки

Вчера, 04:33

Тюменцы рассказали о своих зарплатах — довольны не все

Вчера, 00:18

Провайдеры Екатеринбурга решили поднять цены на интернет и телевидение

19-12-2023, 16:08

В магазинах Екатеринбурга нашли в продаже структурированную икру

19-12-2023, 15:38

«Бойца СВО» могут оштрафовать за неоплату счетов в ресторанах Челябинска

19-12-2023, 15:08

Пермяк судился, чтобы досрочно выйти на пенсию, но до конца процесса его нашли мертвым

19-12-2023, 14:58

Фильм «Один дома» россияне не нашли в онлайн-кинотеатрах «Иви», Wink и «Кинопоиск»

18-12-2023, 15:48

«Голую» правду о жителях Сочи раскрыла девушка-блогер

18-12-2023, 13:13

Новосибирский бизнесмен строит огромный павильон в метре от окон жилого дома

18-12-2023, 12:53

В Екатеринбурге цены на такси за 2023 год выросли в два раза

18-12-2023, 12:08

Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных снежных сугробах

18-12-2023, 03:33

Сомелье Шевченко из Челябинска рассказал, какое шампанское выбрать на Новый год

17-12-2023, 22:13

В России всерьёз взялись за употребление одеколона, настоек и «детского шампанского»

17-12-2023, 16:28

Россиянка нашла у себя огромный кредит после визита в приложение банка

17-12-2023, 16:08

В Челябинске не нашли бензина на заправках «Лукойла»: что случилось

16-12-2023, 17:38

Сотни екатеринбуржцев выстроились в огромную очередь за дешевыми яйцами

16-12-2023, 16:53

Стало известно, кто пожаловался Путину на разруху в больнице Рефтинского

16-12-2023, 14:03

Новости партнеров
2023
ru-RU