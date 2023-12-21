Зэки из Свердловской области массово попросились на спецоперацию — Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова, полномоченная по правам человека в Свердловской области, посетила колонию ИК-13 в Тагиле, где в настоящее время отбывают наказание бывшие служащие. Она сообщила, что заключенных волнует вопрос о том, как можно подать заявление, чтобы попасть на службу в зону СВО.

«На контракт набирают по заявлениям. Однако существует несколько важных факторов. Не берут служить с «корявыми статьями», то есть не берут из колоний тех, кто осужден за сексуальное насилие. Также есть те, кто не подходит по возрасту и состоянию здоровья», — отмечает госпожа Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что подготовит памятку, как можно записаться добровольцами, так как вопросов по этой теме поступает очень много.