Walmart нашел засекреченные данные о параметрах Samsung Galaxy S24 Ultra

На сайте Walmart появились страницы с информацией о Samsung Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24 Plus, которые не были официально представлены. Согласно утечкам, Samsung Galaxy S24 Ultra снабдится 200-мегапиксельной камерой, 12 ГБ RAM, а также 6,8-дюймовым экраном разрешением 3120 x 1440 пикселей.

Формфактор устройства составит 162,3 x 78,99 x 8,64 мм, а его вес, предположительно, 227 грамм. Функционал включает в себя Live Translate для перевода во время звонка, Generative Edit для редактирования фото, режим Nightography Zoom для ночной съемки с хорошим увеличением.

Относительно Galaxy S24 Plus, он будет доступен 12 ГБ RAM, дисплеем 3120 x 1440 пикселей. Его габариты - 158,5 x 75,94 x 7,62 мм. Вес при этом значится 170 грамм, пишет ixbt.com.