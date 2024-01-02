Найдена новая опасность подзарядки смартфона в торговых центрах и кафе

USB-кабели для зарядки могут быть использованы для передачи сведений

Управление по борьбе с противоправным применением информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило о рисках, связанных с использованием общественных зарядных стоек. USB-кабели для зарядки могут быть использованы для передачи сведений, представляя угрозу безопасности. Злоумышленники могут модифицировать зарядные стойки, внедрять хакерские устройства в кабели или «забывать» их рядом с зарядными станциями.

Для предотвращения атак рекомендуется иметь собственные зарядные устройства и избегать общественных стоек. Пользователям также советуют ответственно выбирать портативную зарядку, предпочитая известные бренды из надежных источников, и следовать правилам кибергигиены, включая использование антивирусного ПО и регулярные обновления программ.