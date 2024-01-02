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Найдена новая опасность подзарядки смартфона в торговых центрах и кафе

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Найдена новая опасность подзарядки смартфона в торговых центрах и кафе
Новости Hi-Tech
Фото: @wavebreakmedia_micro / freepik.com

USB-кабели для зарядки могут быть использованы для передачи сведений

Управление по борьбе с противоправным применением информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило о рисках, связанных с использованием общественных зарядных стоек. USB-кабели для зарядки могут быть использованы для передачи сведений, представляя угрозу безопасности. Злоумышленники могут модифицировать зарядные стойки, внедрять хакерские устройства в кабели или «забывать» их рядом с зарядными станциями. 

Для предотвращения атак рекомендуется иметь собственные зарядные устройства и избегать общественных стоек. Пользователям также советуют ответственно выбирать портативную зарядку, предпочитая известные бренды из надежных источников, и следовать правилам кибергигиены, включая использование антивирусного ПО и регулярные обновления программ.

Информационное агентство «Informing»

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