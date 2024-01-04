Нашлась информация о подготовленных к анонсу 11 девайсах от Apple

Apple планирует представить 11 новых устройств в текущем году, охватывая широкий спектр потребителей.

Гарнитура смешанной реальности Vision Pro обещает революцию в сегменте «головных компьютеров»

Так, гарнитура смешанной реальности Vision Pro обещает революцию в сегменте «головных компьютеров» за счет поддержки отслеживания движений рук и глаз. iPhone 16 и 16 Plus получат незначительное обновление, включая 60 Гц частоту экрана и новые камеры. Что касается iPhone 16 Pro и Pro Max, ожидается блок сенсоров Face ID и улучшенная система теплоотвода. Также ожидается выход iPad в четырех моделях, а Apple Watch X получит угловатый дизайн и тонкий профиль. AirPods 4 и Max 2 также будут представлены с интересными нововведениями.