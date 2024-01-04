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Найден «неубиваемый» смартфон со 120 Вт зарядкой и спутниковой связью

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Найден «неубиваемый» смартфон со 120 Вт зарядкой и спутниковой связью
Новости Hi-Tech
Фото: freepik.com

Нашелся новый инновационный смартфон Armor 23 Ultra, который сочетает в себе прочность и передовые технологии. По цене менее 500 долларов пользователь сможет получить функции, сопоставимые с iPhone, включая двустороннюю спутниковую связь, зарядку к телефону мощностью 120 Вт. 

Устройство также имеет 6.78-дюймовый IPS-дисплей, разрешение FullHD+, а частота обновления - 120 Гц. Гаджет защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. 

Также новинка включает несколько камер с довольно высоким разрешением. В отличие от Айфона, смартфон работает с сервисами Bullitt и Skyko. На AliExpress смартфон стоит 499.99 дол. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенного накопителя, процессор MediaTek Dimensity 8020.

Информационное агентство «Informing»

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