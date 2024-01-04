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Samsung Galaxy A35 впервые нашли на рендерах

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Samsung Galaxy A35 впервые нашли на рендерах
Новости Hi-Tech
Фото: @qimono / pixabay.com

Samsung Galaxy A35, который еще не представлен, был продемонстрирован на изображениях, опубликованных Android Headlines. Устройство доступно в цветах Iceblue, Lilac и Navy. 

На фото видно плоские боковые грани, площадку Key Island для кнопок громкости и включения, тройную камеру вертикальную на задней панели, а также можно разглядеть спереди врезанную камеру для селфи. Предыдущее поколение модели Galaxy A34 оснащено 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем Full HD+ с 120 Гц. Оно имело тройную основную камеру (48 Мп, 8 Мп, 5 Мп), а еще фронтальную на 13 Мп.

Кроме того, устройство выделяется MediaTek Dimensity 1080, работает на базе Android 13 с One UI 5.1, имеет NFC, мощную батарею на 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 25 Вт, стереодинамики, IP67, сканер отпечатков.

Информационное агентство «Informing»

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