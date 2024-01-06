Нашлась информация касательно полной замены людей искусственным интеллектом к 2116 году

Вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) заменит людей на всех рабочих местах к 2116 году, оценивается экспертами как 50 на 50. Опрос более 2700 исследователей показал, что он может стать «лучше и дешевле» людей во всех профессиях к этому времени.

ИИ создаст больше рабочих мест

К примеру, банк Goldman Sachs предсказывает, что до 300 миллионов рабочих мест могут быть под угрозой в мире из-за внедрения ИИ. Опрос проводился учеными Оксфордского университета и институтов в Германии и Америке. Эксперты отмечают, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем заменит, в ближайшие несколько лет.

Однако, многие эксперты не считают, что полная замена людей ИИ на рабочих местах произойдет в ближайшем будущем, учитывая сложность задач, стоящих перед ИИ, его ограниченности в понимании некоторых областей, вроде творчества и человеческой интуиции.