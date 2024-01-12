Информинг » В Мире » Производство Богемского стекла решили прекратить спустя 230 лет

Производство Богемского стекла решили прекратить спустя 230 лет

Image 16+
Производство Богемского стекла решили прекратить спустя 230 лет
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

Стекольный завод в Чехии, известный своими высококачественными изделиями, включая «богемское стекло», закрывается после 230 лет работы из-за роста цен на энергоносители. Производитель стеклянной посуды и украшений столкнулся с убытками, превысившими 28,9 млн крон в прошлом году. 

В 2022 году затраты на электроэнергию выросли на 14 миллионов крон

Руководство обвиняет рост цен на электроэнергию, который привел к потере конкурентоспособности на рынке. В 2022 году затраты на электроэнергию выросли на 14 миллионов крон, что составило 30% увеличения затрат. 

Эта ситуация ставит под угрозу не только экономику предприятия, но и подчеркивает глобальные вызовы в области энергетики, с которыми сталкиваются предприятия по всему миру.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Министр обороны Швеции нашел слова, чтобы подготовить граждан к возможной войне

8-01-2024, 16:23

В Риге произошел громкий скандал из-за русских народных песен на ярмарке

8-01-2024, 02:03

Нашлась удивительная информация, почему на улицах Китая лучше никому не помогать

6-01-2024, 17:13

Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц

6-01-2024, 06:33

В ФРГ нашли невероятно ужасным заявление главы МИД Германии Бербок о Путине

4-01-2024, 18:08

Бразильский «Нострадамус» нашел важным рассказать о событиях, которые ждут нас в 2024 году

4-01-2024, 10:28

Найдена связь эпидемии чесотки в Великобритании с конфликтом в Украине

4-01-2024, 02:33

IFLScience: Было найдено, что срок годности бензина короче, чем все думают

3-01-2024, 11:38

Бывший советник Обамы нашел шаг, который разорвет США на части

31-12-2023, 16:03

Китай впервые нашли главным экспортером авто в мире благодаря России

29-12-2023, 11:28

104-летняя женщина из США нашла секрет долголетия

22-12-2023, 12:38

В Эстонии детсадовцам запретили петь новогоднюю песню на русском языке

22-12-2023, 11:53

В Lancet Preprints заявили, что в 2030 году элита сможет купить почти «эликсир бессмертия»

20-12-2023, 03:33

NetEase: японский журналист пожалел, что спросил у Путина про Курильськие острова

13-12-2023, 18:03

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2024 год

5-12-2023, 13:43

Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах

4-12-2023, 22:48

Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру

4-12-2023, 02:33

В Китае обнаружен новый опасный вирус-мутант с большой скоростью распространения

3-12-2023, 16:43

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

2-12-2023, 13:23

Asayis: убийца действовал очень хладнокровно, убивая двух россиянок в Турции

30-11-2023, 15:28

Новости партнеров
2023
ru-RU