Производство Богемского стекла решили прекратить спустя 230 лет

Стекольный завод в Чехии, известный своими высококачественными изделиями, включая «богемское стекло», закрывается после 230 лет работы из-за роста цен на энергоносители. Производитель стеклянной посуды и украшений столкнулся с убытками, превысившими 28,9 млн крон в прошлом году.

В 2022 году затраты на электроэнергию выросли на 14 миллионов крон

Руководство обвиняет рост цен на электроэнергию, который привел к потере конкурентоспособности на рынке. В 2022 году затраты на электроэнергию выросли на 14 миллионов крон, что составило 30% увеличения затрат.

Эта ситуация ставит под угрозу не только экономику предприятия, но и подчеркивает глобальные вызовы в области энергетики, с которыми сталкиваются предприятия по всему миру.