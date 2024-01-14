Информинг » В Мире » С начала 2024 года больше 2,5 тысяч создателей видеоигр остались без работы

С начала 2024 года больше 2,5 тысяч создателей видеоигр остались без работы

Image 16+
С начала 2024 года больше 2,5 тысяч создателей видеоигр остались без работы
В Мире
Источник фото: @DCStudio

Игровая индустрия во всем мире столкнулась с серьезным вызовом, когда более 2,5 тыс. разработчиков видеоигр потеряли свои рабочие места в крупных компаниях, таких как Unity, Twitch, Discord, Gearbox. Увольнения в Gearbox, включая известную студию Lost Boys Interactive, произошли из-за финансовых проблем корпорации. 

Игровая индустрия продолжает развиваться

Компания Unity пересматривает свою стратегию, а Discord и Twitch меняют бизнес-модель. Эти массовые увольнения вызывают опасения о будущем отрасли, учитывая опыт и высокую квалификацию многих уволенных сотрудников. Тем не менее, игровая индустрия продолжает развиваться, преодолевая поставленные трудности.

Информационное агентство «Informing»

Производство Богемского стекла решили прекратить спустя 230 лет

Производство Богемского стекла решили прекратить спустя 230 лет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
С начала 2024 года больше 2,5 тысяч создателей видеоигр остались без работы

Сегодня, 19:28

Производство Богемского стекла решили прекратить спустя 230 лет

12-01-2024, 22:38

Министр обороны Швеции нашел слова, чтобы подготовить граждан к возможной войне

8-01-2024, 16:23

В Риге произошел громкий скандал из-за русских народных песен на ярмарке

8-01-2024, 02:03

Нашлась удивительная информация, почему на улицах Китая лучше никому не помогать

6-01-2024, 17:13

Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц

6-01-2024, 06:33

В ФРГ нашли невероятно ужасным заявление главы МИД Германии Бербок о Путине

4-01-2024, 18:08

Бразильский «Нострадамус» нашел важным рассказать о событиях, которые ждут нас в 2024 году

4-01-2024, 10:28

Найдена связь эпидемии чесотки в Великобритании с конфликтом в Украине

4-01-2024, 02:33

IFLScience: Было найдено, что срок годности бензина короче, чем все думают

3-01-2024, 11:38

Бывший советник Обамы нашел шаг, который разорвет США на части

31-12-2023, 16:03

Китай впервые нашли главным экспортером авто в мире благодаря России

29-12-2023, 11:28

104-летняя женщина из США нашла секрет долголетия

22-12-2023, 12:38

В Эстонии детсадовцам запретили петь новогоднюю песню на русском языке

22-12-2023, 11:53

В Lancet Preprints заявили, что в 2030 году элита сможет купить почти «эликсир бессмертия»

20-12-2023, 03:33

NetEase: японский журналист пожалел, что спросил у Путина про Курильськие острова

13-12-2023, 18:03

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2024 год

5-12-2023, 13:43

Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах

4-12-2023, 22:48

Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру

4-12-2023, 02:33

В Китае обнаружен новый опасный вирус-мутант с большой скоростью распространения

3-12-2023, 16:43

Новости партнеров
2023
ru-RU