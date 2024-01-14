С начала 2024 года больше 2,5 тысяч создателей видеоигр остались без работы

Игровая индустрия во всем мире столкнулась с серьезным вызовом, когда более 2,5 тыс. разработчиков видеоигр потеряли свои рабочие места в крупных компаниях, таких как Unity, Twitch, Discord, Gearbox. Увольнения в Gearbox, включая известную студию Lost Boys Interactive, произошли из-за финансовых проблем корпорации.

Игровая индустрия продолжает развиваться

Компания Unity пересматривает свою стратегию, а Discord и Twitch меняют бизнес-модель. Эти массовые увольнения вызывают опасения о будущем отрасли, учитывая опыт и высокую квалификацию многих уволенных сотрудников. Тем не менее, игровая индустрия продолжает развиваться, преодолевая поставленные трудности.