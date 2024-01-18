Daily Mail: коронавирус со смертностью до 100 процентов решили создать ученые КНР

Информация о новом штамме коронавируса GX_P2V в КНР вызывает серьезные опасения. Ученые Китая проводили эксперименты с этим вирусом, выведенным из семейства коронавирусов, найденных у панголинов в 2017 году. Этот штамм обладает почти 100-процентной смертностью и, если выйдет из стен лаборатории, представляет огромную угрозу для всего человечества.

Приводит к полному поражению органов

Эксперименты на мышах с модифицированным мозгом показали, что данный вирус поражает различные органы, включая легкие, трахею, кости, головной мозг, приводя к полному их поражению и последующей смерти животных. Поэтому требуются серьезные меры предосторожности для предотвращения потенциального распространения этого вируса.