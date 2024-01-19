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Nature Cities: США грозят города-призраки к 2100 году

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Nature Cities: США грозят города-призраки к 2100 году
В Мире
Фото: @ASphotofamily / freepik.com

За последние два десятилетия в КНР появилось множество городов-призраков, но в Штатах ситуация может быть еще более серьезной. 

Исследование ученых предвещает возможные критические изменения уже к 2100 году

Исследование ученых, о котором сообщает журнал Nature Cities, предвещает возможные критические изменения уже к 2100 году. Более половины из 30 тыс. американских городов столкнутся со снижением населения на целых 12-23%. Отток населения при этом приведет к фрагментации городов, вызвав серьезные проблемы с чистой водой и транспортом. Сокращение городского населения может повлечь закрытие магазинов, ухудшение инфраструктуры. 

В качестве примера приводится Джексон, штат Миссисипи, где сейчас уже есть серьезные проблемы с водоснабжением.

Информационное агентство «Informing»

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