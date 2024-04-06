«Теперь будет бесплатно всем». Пенсионеры, дожившие до 65 лет, получат сюрприз 7 апреля

Пенсионерам во всех регионах страны предоставляется бесплатная услуга – транспортировка до медицинских учреждений после достижения возраста 65 лет. Эта социальная программа особенно важна для жителей отдаленных районов, где доступ к медицинским учреждениям ограничен из-за нерегулярного транспорта или дороговизны такси.

Врач может навестить пенсионера дома

Специально оборудованный микроавтобус, вмещающий до восьми человек, обеспечит комфортную поездку, включая граждан с ограниченными возможностями. Бесплатный трансфер можно заказать через местное отделение социальной защиты начиная с 7 апреля. В случае затруднений с передвижением, врач может навестить пенсионера дома, пишет ngnovoros.ru.