В Минкульт отправили заявление с просьбой запретить новый фильм с Ургантом

Виталий Бородин (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией) обратился в Министерство культуры РФ с просьбой не разрешать показ кинофильма «Во сне ты горько плакал» с участием шоумена и юмориста Ивана Урганта.

Режиссером данной картины является Николай Солодников, а ее продюсером выступает Александр Сокуров. Бородин выразил обеспокоенность по поводу возможной антироссийской направленности ленты, а также напомнил о закрытом показе в прошлом году.

Николай Солодников, известный телеведущий, сделал этот фильм своим дебютом в полнометражном кино, пишет сегодня Правда. ру.