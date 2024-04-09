Тамара Гвердцители вернулась в Москву и высказала свое отношение к РФ

Тамара Гвердцители вернулась в Россию после долгого отсутствия, проведенного в Грузии из-за болезни своей матери. Встречаясь с давним другом стилистом Джорджем Ровалсом, она рассказала о намерении сменить свой имидж.

Не высказала негативного отношения к РФ

Несмотря на непростую политическую обстановку, Гвердцители так и не высказала негативного отношения к РФ, подчеркнув лишь свою благодарность к российскому зрителю за признание и успех, уверяет стилист. Кроме того, артистка планирует поздравить свою коллегу Аллу Борисовну Пугачеву с юбилеем.

Гвердцители, напомним, испытала потери в семье: в 2021 году умер ее отец, а в 2022 не стало матери.