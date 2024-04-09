Указ уже подписан. Такую сумму получат пенсионеры всех категорий в апреле

В апреле текущего года российским пенсионерам будет предложена дополнительная финансовая выплата, доступная также для работающих на пенсии. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Сумма увеличена до 4 тысяч рублей

По его словам, крупный российский банк, в данном случае ПСБ, возобновит программу по выплате дополнительных средств после подписания соответствующего указа и установления условий. В прошлом году такая программа уже проводилась, где пенсионеры, переводившие пенсию в этот банк, получали единовременное пособие. На этот раз сумма увеличена до четырех тысяч рублей.

Для участия в программе пенсионерам необходимо будет оформить банковскую карту и начать получать пенсию на нее, а также совершить хотя бы одну покупку по этой карте. Выплата бонуса будет осуществляться отдельно от пенсии и не зависит от доходов пенсионеров, включая официально трудоустроенных граждан, пишет ngnovoros.ru.