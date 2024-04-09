Крайне неожиданно: Голикова озвучила новый размер пенсий

Пенсионная реформа остается в центре внимания в России, с фокусом на увеличении размера страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Этот шаг, представленный в проекте бюджета, обещает изменить жизнь многих граждан.

Что необходимо для получения страховой пенсии по старости

Для получения страховой пенсии по старости необходим определенный возраст: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет. Однако эти ограничения начнут действовать с 2028 года, наступает переходный период. Требуется также минимальный трудовой стаж: в следующем году - не менее 14 лет, к 2025 году - 15 лет.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в текущем году составляет 25,8 балла, по новым планам к 2025 году увеличится до 28,2 балла, пишет ngnovoros.ru.