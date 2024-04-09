Пользователи популярных маркетплейсов Ozon и Wildberries готовятся к изменениям. Эти онлайн-платформы приняли решение остановить работу в некоторых направлениях уже на следующей неделе.

Wildberries вносит изменения в доставку товаров до пунктов самовывоза, предлагая новую платную опцию из-за переполнения складов. Покупателям придется доплачивать за доставку в перегруженные пункты.

Поддержка старых версий мобильного приложения Ozon на устройствах iPhone прекращается, требуя обновления для продолжения пользования.

Изменения уже вступили в силу

Эти изменения коснутся многих пользователей и вступили в силу уже с 8 апреля 2024 года, пишет ngnovoros.ru.