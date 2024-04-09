Мишустин официально огласил размер новой пенсии в России: пенсионеры ахнули, услышав ее

С 1 марта 2024 года наступили изменения в сфере пенсионных выплат в России. По информации, представленной премьер-министром Михаилом Мишустиным на совещании с вице-премьерами, планируется увеличение на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Это решение уже подписано.

Однако наиболее значимым шагом является удвоение пенсий для определенных категорий граждан. С 1 марта 2024 года пенсии будут удвоены для лиц, достигших 80 лет, а также для инвалидов I группы. Это решение направлено на обеспечение социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

Предоставляется специальный калькулятор для расчета суммы добровольного взноса для увеличения будущих пенсионных выплат

Стратегия повышения пенсионных выплат также включает в себя предоставление гражданам возможности увеличить свою будущую пенсию. На портале Госуслуг будет доступен специальный калькулятор, позволяющий рассчитать индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что поможет определить необходимую сумму добровольного взноса для увеличения будущих пенсионных выплат, пишет ngnovoros.ru.