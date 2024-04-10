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Указ подписан: россиянам начислят 32 000 рублей

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Указ подписан: россиянам начислят 32 000 рублей
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Минтруд России представил новое решение, предоставляющее дополнительные возможности для граждан определенной возрастной группы. Лица, родившиеся с 1949 по 1999 год, могут теперь получить дополнительную денежную выплату до 32 000 рублей. 

Это преимущество доступно лишь самозанятым гражданам

Эксперты отмечают, что это преимущество доступно лишь самозанятым гражданам указанного возраста, имеющим специальный налоговый статус. Введенный в текущем году статус предоставляет возможность получения пособий по временной нетрудоспособности, аналогичных больничным, в том числе после процедур ЭКО или лечебного санатория. 

Самозанятые включены в систему обязательного медицинского страхования и обязаны уплачивать страховые взносы, что дает право на дополнительные выплаты, зависящие от стажа и периода уплаты взносов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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