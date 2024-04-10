Пенсионерам дадут доплату перед майскими праздниками: ее размер

Перед майскими праздниками изменится график начисления пенсий.

Некоторые пенсионеры могут получить двойные выплаты в апреле

Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, могут ожидать их уже в конце апреля, если дата выплаты совпадает с выходным днем. Кроме того, участники Великой Отечественной войны и ветераны получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей, которая будет начислена одновременно с пенсией. Некоторые пенсионеры могут получить двойные выплаты в апреле и перед майскими праздниками.

Указ Президента РФ № 186 предусматривает ежегодную выплату в честь Дня Победы. Региональные власти также планируют осуществить дополнительные выплаты для отдельных категорий граждан в связи с годовщиной Дня Победы, пишет ngnovoros.ru.