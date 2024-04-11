Минтруд РФ: каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» назначена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Ветераны труда в России получают дополнительные выплаты и льготы, включая льготы при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения.

Присвоение статуса «Ветеран труда» регулируется законодательством каждого региона, а решение о нем принимается губернатором или органами власти.

С 1 февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии увеличился на 11,9%. Для статуса необходимы заслуги перед страной, включая награды и определенный трудовой стаж. Сохранение статуса зависит от регионального или федерального уровня и включает в себя различные льготы и поддержку, определяемую местными органами власти, сообщает ngnovoros.ru.