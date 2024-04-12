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Придется ходить пешком: новое правило вводится для россиян, которые водят автомобиль

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Придется ходить пешком: новое правило вводится для россиян, которые водят автомобиль
В России
Фото: @jwvein / pixabay.com

Водителям в России теперь следует придерживаться нового правила: запрещено использование автомобилей в определенных зонах, где допускается только пешеходное движение. Нарушение этого правила может повлечь за собой серьезные штрафы. Это нововведение начало действовать с приходом весны и теплого сезона, учитывая увеличение числа автомобилистов, направляющихся на природу у водоемов. 

Контрольные органы будут следить за соблюдением этого ограничения, обеспечивая минимальное расстояние до воды: 50 метров для небольших рек и 100 метров для рек до 50 километров в длину. На морских побережьях автомобилям необходимо держаться на расстоянии до 500 метров от воды.

Эти правила вступили в силу на участках, относящихся к водоохранным зонам. Нарушители ожидают штрафы до 4500 рублей, а для арендованных или каршеринговых автомобилей штрафы могут достигать до 400 тысяч рублей. Патрулирование осуществляется инспекторами Рыбнадзора, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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