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Может позволить себе каждый: Назван город в России с самыми дешевыми квартирами в новостройках

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Может позволить себе каждый: Назван город в России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
В России
Фото: @wal_172619 / pixabay.com

Согласно новому исследованию «Яндекс Недвижимости», проведенному в марте, квартиры в новостройках Воронежа оказались самыми доступными в России. Студии в этом городе стоили в среднем 2,5 млн рублей. За ним следовали Ижевск, Красноярск, Пермь, где цены составляли 3,2, 3,3 и 3,5 млн рублей соответственно. 

Самыми привлекательными по доступности оказались двухкомнатные квартиры в Ижевске, Саратове, Перми. Что касается вторичного рынка, то лидирует Ижевск (2,2 млн рублей), Красноярск (2,5 млн рублей), Воронеж (2,9 млн рублей), Новосибирск (3,2 млн рублей). 

В пятерку наиболее доступных форматов жилья также вошли однокомнатные и двухкомнатные квартиры в различных городах с ценой до 9 млн рублей, пишет Лента. ру.

Информационное агентство «Informing»

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