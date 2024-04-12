Может позволить себе каждый: Назван город в России с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Согласно новому исследованию «Яндекс Недвижимости», проведенному в марте, квартиры в новостройках Воронежа оказались самыми доступными в России. Студии в этом городе стоили в среднем 2,5 млн рублей. За ним следовали Ижевск, Красноярск, Пермь, где цены составляли 3,2, 3,3 и 3,5 млн рублей соответственно.

Самыми привлекательными по доступности оказались двухкомнатные квартиры в Ижевске, Саратове, Перми. Что касается вторичного рынка, то лидирует Ижевск (2,2 млн рублей), Красноярск (2,5 млн рублей), Воронеж (2,9 млн рублей), Новосибирск (3,2 млн рублей).

В пятерку наиболее доступных форматов жилья также вошли однокомнатные и двухкомнатные квартиры в различных городах с ценой до 9 млн рублей, пишет Лента. ру.