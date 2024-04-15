Указ подписан. Пенсионеры в возрасте от 55 до 85 лет получат большой сюрприз

Пенсионерам старше 55 лет объявили о расширении программы, призванной обогатить их активный образ жизни. Федеральные власти в сотрудничестве с Социальным фондом разработали концепцию центров общения пожилых людей, которая предусматривает создание специальных центров. В этих учреждениях предусмотрены разнообразные мероприятия, включая мастер-классы, лекции, образовательные программы и спортивные занятия.

Пенсионеры смогут также бесплатно пользоваться компьютерами, читать книги и общаться с другими пожилыми людьми. Указ о создании этих центров был подписан ранее, и в апреле их количество значительно увеличится по всей стране. Посещение этих центров будет бесплатным для всех пенсионеров старше 55 лет, пишет ngnovoros.ru.