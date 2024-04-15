Информинг » В России » Указ подписан. Пенсионеры в возрасте от 55 до 85 лет получат большой сюрприз

Указ подписан. Пенсионеры в возрасте от 55 до 85 лет получат большой сюрприз

Image 16+
Указ подписан. Пенсионеры в возрасте от 55 до 85 лет получат большой сюрприз
В России
Фото: freepik.com

Пенсионерам старше 55 лет объявили о расширении программы, призванной обогатить их активный образ жизни. Федеральные власти в сотрудничестве с Социальным фондом разработали концепцию центров общения пожилых людей, которая предусматривает создание специальных центров. В этих учреждениях предусмотрены разнообразные мероприятия, включая мастер-классы, лекции, образовательные программы и спортивные занятия. 

Пенсионеры смогут также бесплатно пользоваться компьютерами, читать книги и общаться с другими пожилыми людьми. Указ о создании этих центров был подписан ранее, и в апреле их количество значительно увеличится по всей стране. Посещение этих центров будет бесплатным для всех пенсионеров старше 55 лет, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Владельцам квартир теперь запрещается. Нововведения коснутся поверки счетчиков

Сегодня, 11:43

Новые льготы! Узнав о них, пенсионеры запрыгали до потолка

Сегодня, 09:53

За это жёстко штрафуют: состав автомобильных аптечек поменялся

Сегодня, 09:23

Гражданам с картами &quot;Мир&quot; напомнили о неприятном событии

Сегодня, 08:53

Указ подписан. Суббота будет рабочей в России

Сегодня, 08:08

&quot;Выходные перенесли из-за ситуации в стране&quot;: майские праздники пройдут с изменениями

Сегодня, 07:28

Уже сегодня бесплатно для всех пенсионеров. Была введена новая льгота

Сегодня, 07:28

«Заставят всех без исключения». Всех, у кого есть машина, ждет новое правило с 17 апреля

Сегодня, 05:23

С мая пенсии начнут приходить в другое время. В СФР рассказали, как все теперь будет

Сегодня, 04:48

С 16 апреля цены будет не узнать: «Магнит» и «Пятерочка» приняли неожиданное решение для всех россиян

Сегодня, 03:13

Придется платить больше на 1500 рублей. С 15 апреля появится новая строчка за ЖКУ

Сегодня, 02:48

Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Сегодня, 01:13

Указ уже подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов с 15 апреля

Сегодня, 00:03

Вводится бесплатный проезд для пенсионеров: больше не нужно платить за транспорт с 15 апреля 2024

Вчера, 20:28

Уроки обществознания исключат из программы средней школы

Вчера, 19:43

Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Затем готовьтесь к неприятному сюрпризу

Вчера, 18:03

«Обяжут всех до единого». Всех, у кого есть квартира и автомобиль, ждет сюрприз с 15 апреля

Вчера, 13:48

Из пенсии вычтут 4,5 тысячи рублей уже в апреле. Пенсионеров предупредили о важном изменении

Вчера, 13:03

Хватайте - его разбирают моментально: Роскачество назвало лучшее в России молоко

Вчера, 11:53

Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 14 апреля 2024

Вчера, 11:08

Новости партнеров
2023
ru-RU