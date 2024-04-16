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&quot;Теперь запрещено&quot;: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 17 апреля

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&quot;Теперь запрещено&quot;: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 17 апреля
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионерам, у которых есть дети или внуки, стоит быть особенно внимательными с 17 апреля из-за нового вида мошенничества, предупреждает эксперт Сергей Власов. 

Мошенники могут подделывать голоса родственников

Мошенники могут подделывать голоса родственников, применяя специализированные программы, чтобы обмануть старшее поколение и выманить у них деньги. Они используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан, что затрудняет различие между оригиналом и фальшивкой. 

Пожилым людям рекомендуется проявлять повышенную бдительность и при подозрительных звонках лучше связаться с родственником по известному номеру телефона, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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