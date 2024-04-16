Пенсионерам, у которых есть дети или внуки, стоит быть особенно внимательными с 17 апреля из-за нового вида мошенничества, предупреждает эксперт Сергей Власов.

Мошенники могут подделывать голоса родственников

Мошенники могут подделывать голоса родственников, применяя специализированные программы, чтобы обмануть старшее поколение и выманить у них деньги. Они используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан, что затрудняет различие между оригиналом и фальшивкой.

Пожилым людям рекомендуется проявлять повышенную бдительность и при подозрительных звонках лучше связаться с родственником по известному номеру телефона, пишет ngnovoros.ru.