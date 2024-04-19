Певица Алекса заявила, что свекровь хочет наложить порчу на ее дочь

Певица Алекса приняла решение прекратить встречи дочери с своей свекровью. В своем микроблоге она объяснила, что не может простить мать своего мужа из-за ее злых поступков, связанных, по всей видимости, с черной магией. Артистка подчеркнула, что это решение принято окончательно и она больше не собирается к этому возвращаться.

Исполнительница беспокоится о безопасности своей дочери

Отношения между женщинами, кстати, испортились 2 года назад, и, хотя сама певица не раскрыла подробности, Лилия Соловьева считает, что причина кроется в общении с первым внуком, которого родила экс-жена сына Александра Сивкова. Теперь исполнительница беспокоится о безопасности своей дочери и решительно защищает ее от возможной негативной энергии. Алекса также выразила уверенность, что такие злые поступки непростительны, пишет Woman.ru.