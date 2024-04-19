Когда отдыхаем на майских праздниках и чего ожидать от погоды

Скоро россиян ждут долгожданные весенние выходные. В 2024 году нас ждут целых 11 выходных дней в мае, приходящихся на два государственных праздника: Праздник весны и труда 1 мая и День Победы 9 мая. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда было всего семь дней отдыха.

В этом году россияне начнут наслаждаться выходными уже в апреле: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Отметим, что рабочий день 8 мая будет сокращен на один час. В случае совпадения нерабочих и праздничных дней, выходной переносится на следующий после праздничного день. Так, в 2024 году выходной день переносится с субботы, 27 апреля, на понедельник 29 апреля.

Стоит подготовиться к прохладной погоде

Несмотря на то, что длинные выходные сулят радость и возможность отдохнуть, стоит подготовиться к прохладной погоде. Метеорологи прогнозируют, что в центральной части РФ температура воздуха в конце апреля и начале мая составит около 15 градусов днем и 8 градусов ночью с небольшим дождем. Однако, ко Дню Победы она обещает быть более теплой и без осадков.