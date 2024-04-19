Барды Никитины споют на фестивале Хаматовой в поддержку Украины

Татьяна и Сергей Никитины, известные российские барды, проживают в данное время в США. Они активно выражают свою позицию относительно событий, происходящих в России и на Украине. Они недавно дали интервью Дмитрию Быкову, в котором раскритиковали действия властей РФ, заявили, что поддерживают фонд Бориса Акунина, внесенного в список экстремистских и террористических организаций Минюстом РФ.

Кроме того, барды Никитины планируют принять участие в фестивале в Черногории, организованном беглой актрисой Чулпан Хаматовой, на котором будут присутствовать Вера Полозкова и певица Манижа. Все собранные денежные средства на этом фестивале будут направлены на помощь Украине.