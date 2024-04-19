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43-летняя Равшана Куркова поделилась секретом стройной фигуры

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43-летняя Равшана Куркова поделилась секретом стройной фигуры
Знаменитости
Источник фото: @rav_shana

Равшана Куркова поделилась с поклонниками секретами своей стройной фигуры. Актриса подчеркнула, что результаты поддержания стройной формы - это не только благодаря хорошей генетике, а скорее всего результат самодисциплины и труда.

Ведет активный образ жизни

Куркова при этом говорит, что следует определенным принципам питания, исключая алкоголь, углеводы, сладости во второй половине дня. Также артистка ведет активный образ жизни, она регулярно тренируется, не пропуская тренировки более 2-х дней подряд.

После вторых родов звезда набрала 14 килограммов, однако благодаря своей системе питания и регулярным физическим нагрузкам смогла быстро вернуться в форму.

Информационное агентство «Informing»

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