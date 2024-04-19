Певица Ольга Бузова сравнила бывшего мужа Тарасова с животным

В эпизоде телешоу «Это нормально?» Ольга Бузова с легкостью подшутила над бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, сравнив экс-мужа с животным. Выпуски программы будут доступны для просмотра на платформе Rutube.

«Никакие животные мне теперь не страшны, у себя в доме несколько лет держала футболиста», — заявила поющая ведущая.

Этот комментарий от Ольги прозвучал после того, как обсуждалась тема экзотических животных, содержащихся в домах у людей. Соведущий Бузовой Дибров задал ей вопрос о том, смогла бы она держать в квартире подобного питомца, после чего теледива вспомнила о Тарасове.