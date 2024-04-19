Похудевшая 47-летняя актриса Скулкина шокировала фанатов очередным преображением

Екатерина Скулкина не перестает впечатлять многочисленных поклонников необычными изменениями. С 2015 года артистка активно работает над своей фигурой. В 2021 году она поразила публику резким снижением веса. В последнем радикальном шаге звезда сбросила 20 килограмм и сделала из себя блондинку. В свои 47 лет она по-прежнему излучает свет изнутри.

Ее стилист, Алекс, получил заслуженные слова благодарности за яркие волосы. Новый образ гармонично дополняется ее стилем, особенно в песочном наряде, состоящем из жакета, юбки-миди, блузы.

Источник фото: @eskulkina

Фотосессия, проведенная сразу же после изменения цвета волос в салоне красоты, вызвала восхищение у поклонников, пишет Woman.ru.