Новые участники: какие сюрпризы ждут зрителей в новом выпуске шоу «Маска»

Пятый сезон телешоу «Маска» приближается к завершению, в выходные телезрителям предстоит насладиться первым полуфиналом проекта. 21 апреля на сцену выйдут два новых персонажа: Тыква и Космонавт, сообщает пресс-служба канала НТВ.

Введение новых героев в полуфиналы проекта стало уже традицией: в предыдущих сезонах удивляли такие артисты, как Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и певица Максим. В текущем сезоне уже было представлено 14 участников, некоторые из которых сняли свои маски, раскрыв личность перед широкой публикой.

Среди уже раскрытых персонажей - Кукуруза, Акула, Мотылек, Водяной, Арлекин, Перец, Горилла, Кактус.

В юбилейном сезоне же продолжают выступать 7 героев: Бабочка, Змей Горыныч, Енот, Кот, Матрешка, Щенок.