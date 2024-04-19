Актер Деревянко раскрыл правду о пиар-романе с дизайнером Зоей Фуць

Павел Деревянко и его новая возлюбленная Зоя Фуць посетили на днях премьеру картины «Почему ты?» в московском кинотеатре «Художественный». Во время данного мероприятия пара пообщалась с корреспондентом издания «Страсти».

Звезда сериалов ответил на слухи, что их отношения, якобы, являются просто лишь пиар-ходом. В шуточной форме он прокомментировал домыслы общественности, заявив:

«Правильно говорят, все правильно, это чистый пиар, вообще редко встречаемся, у нее еть второй этаж, а у меня первый...»

В свою очередь, 33-летняя дизайнер иронично отметила, что в ближайшее время «контракт» подойдет к концу. Павел с улыбкой на лице добавил, что фанаты думают «в правильном направлении».