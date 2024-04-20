Указ подписан. Пенсионеров с пенсией ниже 35 000 рублей, ждет сюрприз с 21 апреля

Пенсионеры с доходом ниже определенного уровня могут ожидать дополнительную финансовую помощь от региональных властей. Условия получения помощи включают пенсию ниже установленного регионального уровня, наличие объективных жизненных трудностей, безработный статус и проживание одному или с неработающими членами семьи.

Необходимо обратиться в социальную службу с заявлением и доказательствами трудностей

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в социальную службу с заявлением и доказательствами трудностей. Единовременная выплата составит 10 000 рублей и будет доступна раз в пять лет.

Выплаты начнутся с 21 апреля для тех, кто уже подал заявление и получил одобрение. Остальные пенсионеры смогут обратиться за помощью с этой же даты, сообщает ngnovoros.ru.