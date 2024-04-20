И работающим, и неработающим пенсионерам. Пожилое население призвали оформить новую льготу за стаж 20 лет

Пенсионеры с долгим трудовым стажем в конкретном регионе могут претендовать на дополнительные льготы, получив звание «Ветеран труда». Для этого требуется иметь не менее 20 лет работы в регионе и проживать там на момент подачи заявления.

В некоторых регионах льготы предоставляются исключительно на основе трудового стажа

Получить это звание на федеральном уровне сложнее, и требуются дополнительные достижения, такие как награды или грамоты. В некоторых регионах льготы предоставляются исключительно на основе трудового стажа, без необходимости иметь другие достижения.

Эти льготы доступны даже работающим пенсионерам, что может стать дополнительным стимулом для продолжения активной трудовой деятельности, сообщает ngnovoros.ru.