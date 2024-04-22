Указ подписан. Россияне, получающие пенсию и соцвыплаты, ожидают сюрприз с 22 апреля

С 22 апреля пенсионерам и получателям социальных выплат будет доступна новая возможность защитить свои средства от инфляции. Банк ВТБ запускает программу, предоставляющую пенсионерам возможность открыть накопительный счет с повышенной ставкой 18% годовых.

Для этого необходимо перевести процесс получения пенсии на банковскую карту ВТБ. По мнению финансового эксперта Валерия Попова, это более выгодный способ сохранить и приумножить сбережения, чем хранение денег в наличной форме или на обычном банковском счете.

Повышенная ставка на накопительном счете в ВТБ поможет пенсионерам и получателям социальных выплат защитить и увеличить свои сбережения, пишет ngnovoros.ru.