Толпа новосибирцев собралась в центре города

Кажется, концерт коллектива концерт «Папин Олимпос» в Новосибирске привлек большое количество поклонников, готовых стоять в огромных очередях перед клубом Bla bla bar для того, чтобы попасть на мероприятие. Молодые люди, ожидающие своей очереди, начали петь песни рок-группы, что создало атмосферу веселья.

Группа «Папин Олимпос» заслужила популярность инди-рок композициями

Группа из Волгограда заслужила популярность своими инди-рок композициями, начиная с выпуска первого трека «Темно-оранжевый закат» в мае 2018 года. Их дебютный альбом, выпущенный в ноябре 2018 года, получил признание. В составе группы солист Давид Сайфуллоев, бас-гитарист Леонид Алёшин, ударник Даниил Сущенко, клавишник Лиза Андреева (покинула музыкантов в мае 2021 года).