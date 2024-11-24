Константин Меладзе пытается достучаться до Веры Брежневой через брата Валерия и Альбину Джанабаеву

Певец и продюсер Константин Меладзе никак не может смириться с разводом с Верой Брежневой. Он уже пытался рассказать о своих чувствах к ней через совместную с братом Валерием композицию «Зима так близко».

Брежнева никак не отреагировала на страдания лирического героя и натиск на нее продолжился

Теперь Константин решил действовать через родного брата и его жену. Альбина Джанабаева, как и Вера, в была солисткой ВИА «Гра».

У себя в Инстаграм* (социальная сеть принадлежит компании Мета, которая в РФ признана экстремистской и запрещена, - Ред.) она поделилась одним из дублей съемки с мужем Валерием Меладзе. Вместе супруги исполнили фрагмент песни из его репертуара под названием - внимание! - «Салют, Вера!».

«Но я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал: «Ухожу навсегда!», непонятно как доживал до утра...», - говорится в популярной композиции.

Публикацию Альбины Джанабаевой в своем микроблоге перепостил и Валерий Меладзе.

Поклонники не сомневаются, что песню стоит воспринимать именно как обращение Константина Меладзе к бывшей супруге Вере Брежневой. Все указывает на то, что композитор никак не может принять расставание и надеется вернуть 42-летнюю певицу.

Вера и Константин поженились, напомним, в 2015-ом году, а развелись в 2023-ем.