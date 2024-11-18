СМИ узнали о наследстве бывшего участника группы «На-На» Левкина: загородный дом в Подмосковье и мебель от тульского мастера

СМИ узнали, что оставил в наследство своим родным и близким бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин. Как пишет Teleprogramma, во владении музыканта был загородный дом в Подмосковье, обставленный мебелью от тульского мастера.

Недвижимость расположена в Звенигороде. Это деревянный дом на два этажа. Он напоминает старинную русскую усадьбу, подчеркивает источник. Загородный дом Владимир Левкин купил, будучи женатым на Марине, своей четвертой супруге.

На первом этаже дома в Звенигороде находятся, кроме гостиной, кухня, ванная и две гостевых комнаты. Спальня, кабинет, еще одна ванная и детская оборудованы на втором этаже. Усадьба Левкина обустроена также открытой террасой.

Дом экс-«нанайца» в Подмосковье имеет свои особенности

Как и в старинные времена, внутри помещение оформлено большим количеством хрустальных люстр и светильников. Меблировано здание мебелью, сделанной на заказ мастером из Тулы.

Интерьер выполнен в пастельных тонах.

О смерти Владимира Левкина в 57-летнем возрасте стало известно 17 ноября. Двумя днями ранее он был госпитализирован в больницу с пневмонией.