Иосиф Пригожин купил дом в Швейцарии за 50 млн рублей

Продюсером Иосифом Пригожиным в эфире шоу «Сплетни-шейкер» были подтверждены слухи о наличии у него дома в Швейцарии. Об этом сегодня сообщает «Газета.ру».

Муж певицы Валерии объяснил, что приобреталась недвижимость еще в 90-х годах минувшего столетия. Денег не хватало, поэтому Пригожину пришлось залезть в долги. Кредит продюсеру был выдан на выгодных условиях - под 1% годовых. Для погашения понадобилось десять лет.

Дом в Швейцарии обошелся продюсеру в 50 миллионов рублей - на момент покупки в долларах это составляло порядка 2 миллионов.

«У нас учились дети в Швейцарии, и нам неудобно было навещать детей и жить постоянно в отелях. Поэтому мы купили домик – дачу», — объяснился муж Валерии.

Это не единственная заграничная недвижимость Пригожина.

Вместе с Валерией они обзавелись еще и квартиркой в ОАЭ.

«Ну, люблю Дубай», — заключил продюсер.

Ранее Пригожин раскрыл траты за квартал. По его словам, за три месяца у него уходит примерно 30 миллионов рублей. Большая часть идет на обеспечение комфорта жены и детей.