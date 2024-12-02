Бурак Озчивит получил новый проект в России и вновь приехал в Москву

Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, звезда популярного исторического сериала «Великолепный век», снова прибыл в Москву. Причина визита - работа в новом проекте, который ему предложили в России.
Бурак Озчивит сыграет главную роль в новом российском романтическом сериале «Я к тебе надолго». О том, что турецкий актер-красавчик находится в Москве, журналисты и поклонники, вероятно, и не узнали бы до поры, до времени, если бы не жена кинозвезды Фахрие Эвджен.
Женщина не сумела сдержаться и выложила у себя в социальных сетях серию фотографий предновогодней Москвы. Фахрие не раскрывала, что она делает в столице. Актриса могла быть занята на съемках, предположили турецкие журналисты и поклонники.
Российские же решили не гадать и оперативно «пробили», одна ли Эвджен гуляет по Москве или в сопровождении своего красивого и популярного мужа.
Выяснилось, что Бурак Озчивит тоже в России. Правда, пока жена гуляла по столице, он активно снимался в сериале «Я к тебе надолго».
Партнершей турецкого актера по проекту стала Юлия Калашникова
Эмоции ее буквально переполняют.
Съемки сериала уже завершены. Ожидается, что первая серия выйдет к концу декабря.