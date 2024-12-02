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Саша Савельева призвала не доверять сомнительным «мозгоправам» из социальных сетей

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Саша Савельева призвала не доверять сомнительным «мозгоправам» из социальных сетей
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская певица Саша Савельева взбудоражена после просмотра сериала «The shrink next door», снятым на основе реальных событий. Знаменитость поспешила в свои социальные сети и призвала подписчиков не доверять сомнительным специалистам, которые выдают себя в сети за высококвалифицированных психологов.

В основе сериала, который впечатлил экс-солистку группы «Фабрика», легла история «мозгоправа» и его пациента.

Психологу удавалось манипулировать мужчиной в течение 30 (!!!) лет. И только потом он понял, что с ним что-то не то. На тот момент пациенту было 77 лет.

В таком возрасте ему пришлось начинать жизнь с чистого листа

«Психолог полностью завладел сознанием этого человека, заставил прекратить общение с родственниками. Он в прямом смысле начал жить жизнью своего пациента - пользоваться его домами, деньгами, выстраивать за него бизнес. Это реально правда страшно. Он нарушил все мыслимые и немыслимые правила психологической этики», - восклицает Саша.

При этом, подчеркивает певица, свои действия «мозгоправ» обставлял как проявление заботы о пациенте.

«Итог - искалеченная жизнь пациента, напрасные надежды, измученные родственники, никакой личной жизни и тотальное одиночество, - пишет Савельева, а затем взывает к благоразумию своей аудитории, чтобы людей не настигла такая же участь. - Сто раз подумайте, прежде чем доверять сомнительным специалистам. Проверяйте, ищите, наконец, слушайте себя!»

Информационное агентство «Informing»

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