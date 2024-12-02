Саша Савельева призвала не доверять сомнительным «мозгоправам» из социальных сетей

Российская певица Саша Савельева взбудоражена после просмотра сериала «The shrink next door», снятым на основе реальных событий. Знаменитость поспешила в свои социальные сети и призвала подписчиков не доверять сомнительным специалистам, которые выдают себя в сети за высококвалифицированных психологов.

В основе сериала, который впечатлил экс-солистку группы «Фабрика», легла история «мозгоправа» и его пациента.

Психологу удавалось манипулировать мужчиной в течение 30 (!!!) лет. И только потом он понял, что с ним что-то не то. На тот момент пациенту было 77 лет.

В таком возрасте ему пришлось начинать жизнь с чистого листа

«Психолог полностью завладел сознанием этого человека, заставил прекратить общение с родственниками. Он в прямом смысле начал жить жизнью своего пациента - пользоваться его домами, деньгами, выстраивать за него бизнес. Это реально правда страшно. Он нарушил все мыслимые и немыслимые правила психологической этики», - восклицает Саша.

При этом, подчеркивает певица, свои действия «мозгоправ» обставлял как проявление заботы о пациенте.

«Итог - искалеченная жизнь пациента, напрасные надежды, измученные родственники, никакой личной жизни и тотальное одиночество, - пишет Савельева, а затем взывает к благоразумию своей аудитории, чтобы людей не настигла такая же участь. - Сто раз подумайте, прежде чем доверять сомнительным специалистам. Проверяйте, ищите, наконец, слушайте себя!»