Агата Муцениеце рассказала, что во время брака с Павлом Прилучным видела НЛО

Актриса Агата Муцениеце утверждает, что она - из тех счастливиц, которые видели НЛО. Было это еще во времена брака со звездой Мажора» Павлом Прилучным, передает Пятый канал.

Звездное семейство отдыхало в Греции и решило заглянуть на детскую дискотеку. Когда Агата повернула свой взгляд в сторону моря, увидела нечто, похожее на корабль пришельцев.

Списать это на видения нетрезвого человека нельзя - Муцениеце подчеркнула, что в тот вечер не принимала ни грамма спиртного.

«Слева от меня шел горизонт моря. В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывет вдоль горизонта», — вспоминает актриса.

Муцениеце запомнилось, что НЛО шел с немыслимой скоростью - намного быстрее самолета

На некоторое время он завис над морем, а потом исчез.

Знаменитость добавила, что ее бывший супруг Павел Прилучный тоже видел этот светящийся неопознанный летающий объект.

Впрочем, актриса не уверена, что он в этом признается.