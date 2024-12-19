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«Черное море вскипит»: О чем предупреждал мир в своем пророчестве Нострадамус

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«Черное море вскипит»: О чем предупреждал мир в своем пророчестве Нострадамус
О разном
Фото из открытых источников

Катрены знаменитого Мишеля Нострадамуса - загадка, над которой ломают головы многие толкователи уже не одно столетие. Они написаны так, что можно трактовать события по-разному. Но все же есть в них и строки, которые могут стать отсылкой к современным событиям. Особенно на фоне геополитической напряженности в мире.

Живая рыба сварится в кипящем Черном море

Мишель де Нотрдам предрекал, что воды Черного моря вмиг вскипят, пишет ИА «Кулик».

«Как солнце, голова обожжет сияющее море. Живая рыба сварится в кипящем Черном море», — так расшифровали строки одного из его катренов современные толкователи.

Нострадамус также предупреждал о всемирном голоде вследствие повышения цен на пшеницу, а также внезапную кончину одного из западных политиков.

О ком идет речь, неизвестно, и может быть истолковано, повторимся, по-разному.

Однако под «головой», которая, словно Солнце, обожжет море, он мог иметь в виду взрыв. Возможно, ядерный. При таком развитии событий воды Черного моря действительно могут «вскипеть». Ядерный взрыв способен также спровоцировать мировой дефицит продовольствия.


Информационное агентство «Informing»

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